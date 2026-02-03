FantaSanremo 2026 da record | TonyPitony protagonista

Il FantaSanremo 2026 si conferma un grande successo. La nuova sigla “Scapezzolate” di TonyPitony ha attirato l’attenzione di milioni di appassionati. Sono già 3,8 milioni le iscrizioni e la competizione si fa sempre più intensa, con una regola nuova che cambia le strategie dei partecipanti. La gara sta facendo parlare di sé come la più partecipata di sempre.

Tra la nuova sigla "Scapezzolate" di TonyPitony, 3,8milioni iscrizioni e una nuova regola: il FantaSanremo del 2026 è la gara dei record e della strategia Il FantaSanremo 2026 batte due record rispetto al 2025: si registra una crescita del +7,3% rispetto all'anno scorso, contando 3,8 milioni di iscritti. Al momento, le formazioni sono 644.000. Ma il tempo ancora non è scaduto, restano 22 giorni nei quali si potrebbe raggiungere il milione di squadre create. Un altro record riguarda la sigla ufficiale per le "scommesse" di quest'anno che si tratta di Scapezzolate, il brano di TonyPitony divenuto virale.

