Tonnellate di posidonia a Maddalusa Mareamico rilancia il progetto per le dune

Da agrigentonotizie.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tratto di spiaggia di Maddalusa, le mareggiate causate dal ciclone Harry hanno portato a riva grandi quantità di posidonia, accumulandosi sulla battigia. Mareamico ha annunciato la ripresa del progetto dedicato alla tutela delle dune, che prevede interventi di conservazione e ripristino dell’ecosistema dunale. La presenza della vegetazione marina sulla spiaggia rappresenta un fenomeno naturale legato agli eventi meteorologici recenti.

Nel bagnasciuga della spiaggia di Maddalusa le mareggiate hanno depositato tonnellate di posidonia strappata dai fondali dalla forza del ciclone Harry. Questi cumuli, in alcuni punti, superano il metro di altezza.Mareamico sottolinea come spostare in discarica questa gran massa di posidonia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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