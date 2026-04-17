Tonnellate di posidonia a Maddalusa Mareamico rilancia il progetto per le dune

Nel tratto di spiaggia di Maddalusa, le mareggiate causate dal ciclone Harry hanno portato a riva grandi quantità di posidonia, accumulandosi sulla battigia. Mareamico ha annunciato la ripresa del progetto dedicato alla tutela delle dune, che prevede interventi di conservazione e ripristino dell’ecosistema dunale. La presenza della vegetazione marina sulla spiaggia rappresenta un fenomeno naturale legato agli eventi meteorologici recenti.

Nel bagnasciuga della spiaggia di Maddalusa le mareggiate hanno depositato tonnellate di posidonia strappata dai fondali dalla forza del ciclone Harry. Questi cumuli, in alcuni punti, superano il metro di altezza.Mareamico sottolinea come spostare in discarica questa gran massa di posidonia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Erosione a San Leone, Mareamico: "Il mare sta inghiottendo anche le dune" Quattro tonnellate di rifiuti raccolti a San Leone, Mareamico: “Un gesto d’amore per la città”Un centinaio di volontari hanno ripulito le spiagge di Maddalusa e Babbaluciara, a San Leone, raccogliendo quasi 200 sacchi di rifiuti, 22... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Posidonia a Porto Palo. Al via i primi lavori, ma il presidio va avanti. Ieri sopralluogo tecnico; Allarme coralli a Napoli: il tesoro della Gaiola soffocato dai rifiuti; Maxi operazione Phoenix della Guardia Costiera di Palermo. Sequestri e multe anche a Pantelleria; Agropoli, lotta alla posidonia: disposta la rimessa in mare al Lido Azzurro. Posidonia a Maddalusa, Mareamico: Può diventare risorsa, ecco comeNel bagnasciuga della spiaggia di Maddalusa le mareggiate hanno depositato tonnellate di posidonia strappata dai fondali, dalla forza del ciclone Harry. Questi cumuli di posidonia, in alcuni punti, s ... quilicata.it Posidonia nelle spiagge dell’agrigentino, Mareamico: da problema a risorsa – VIDEONel bagnasciuga della spiaggia di Maddalusa le mareggiate hanno depositato tonnellate di posidonia strappata dai fondali, dalla forza del ciclone Harry. Questi cumuli di posidonia, in alcuni punti, su ... scrivolibero.it È possibile contribuire all’assorbimento di circa 14,5 tonnellate di CO2 all’anno, alla tutela degli impollinatori e della biodiversità con una sola iniziativa Grazie al parco agrifotovoltaico in via Martiri della Libertà a Quaregna-Cerreto (Biella), la risposta è sì - facebook.com facebook 1.150 km con un camion elettrico e 22 tonnellate di cemento. Leonardo Spacone di Power Cruise Control ha attraversato l'Italia per dimostrare che l'autotrasporto elettrico è già presente. Ce lo racconta Alessandro Gassmann su @ilvenerdi di @repubblica. x.com