Erosione a San Leone Mareamico | Il mare sta inghiottendo anche le dune

Il mare sta avanzando lungo la costa di San Leone, con l’erosione che continua a consumare le dune e le aree circostanti. Recentemente, è stata segnalata la scomparsa di una porzione di duna, mentre il mare si sta avvicinando anche al boschetto del viale delle dune. La situazione si sta aggravando, con il mare che si avvicina sempre di più alle zone interne.

“L’erosione costiera a San Leone continua ad avanzare. Sta sparendo una nuova porzione di duna e il mare si appresta ad inghiottire anche il boschetto del viale delle dune”. È l’allarme lanciato da Mareamico, che ha diffuso un nuovo post corredato da foto per documentare la situazione. “Mareamico lancia un nuovo grido di allarme: intervenite subito!”, si legge nel messaggio, chiuso con un proverbio siciliano: “Mentri u medicu studìa, lu malatu si fa la via”. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it San Leone, il mare non aspetta e divora la costa: l’erosione finisce nel racconto della RaiLe immagini arrivano dalla spiaggia di San Leone, proprio sotto viale delle Dune. Leggi anche: Parco del mare a San Giuliano. Dune, verde e aree per lo sport: "Lavori anche durante l’estate" Ciclone Harry. “Il mio lido distrutto dalla mareggiata, non so se lo ricostruiremo”