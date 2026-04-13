Quattro tonnellate di rifiuti raccolti a San Leone Mareamico | Un gesto d’amore per la città

A San Leone, un gruppo di circa cento volontari ha partecipato a un’operazione di pulizia delle spiagge di Maddalusa e Babbaluciara. Durante l’intervento sono stati raccolti circa 200 sacchi di rifiuti, tra cui 22 pneumatici, due frigoriferi e altri oggetti ingombranti, per un peso complessivo di circa quattro tonnellate. L’attività è stata promossa dall’associazione Mareamico.