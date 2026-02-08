Larissa Iapichino vince nel World Indoor Tour! Misura di sostanza | successo gold e Italia padrona del salto in lungo

Larissa Iapichino si aggiudica la vittoria nel salto in lungo a Karlsruhe, in Germania. La giovane atleta italiana si impone nella tappa del World Indoor Tour, raggiungendo un risultato di livello gold e confermando la sua crescita nel circuito internazionale. È una vittoria importante, che rafforza la posizione dell’Italia nel salto in lungo.

Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo andata in scena a Karlsruhe (Germania), sede di una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). La Campionessa d’Europa al coperto si è imposta grazie a un balzo da 6.84 metri firmato al terzo tentativo, dopo aver aperto la serie con 6.77 e aver proseguito con 6.60 nella sabbia teutonica. Dopo aver siglato una misura di tutto rispetto, la toscana ha deciso di passare la quarta prova, a cui hanno fatto seguito un nullo e un 6.61. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha avuto la meglio nei confronti dell’insidiosa francese Hilary Kpatcha (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

