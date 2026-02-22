LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Dosso vince con il primato italiano! Iachipino in testa nel salto in lungo

Dosso stabilisce il record italiano nel salto in lungo durante il World Indoor Tour di Torun 2026, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica. La sua performance supera le aspettative e conferma il suo talento, mentre Iachipino si distingue nel salto in lungo con una prova convincente. La gara si surriscalda e gli atleti spingono al massimo, creando un momento di grande emozione per gli spettatori presenti. La competizione continua con intensità, pronti a scoprire il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 18.15 60 METRI – L’azzurra ha già un bronzo e un argento ai mondiali indoor, questa volta si metterà di sicuro alla ricerca dell’oro! 18.14 SALTO IN LUNGO – Quarto tentativo per Iachipino che non migliora l’ottimo 6.72, con Kalin che sbaglia. Resiste anche la terza posizione di Kpatcha. 18.12 60 METRI – VINCE DOSSO! PRIMATO ITALIANO DI ZAYNAB! 6.99 favoloso della nostra azzurra che ha già iniziato a fare sul serio in vista dei Campionato Mondiali! 18.11 60 METRI – Partite! Forza Zaynab! 18.09 60 METRI – Terza partita richiamata di fila, con queste condizioni difficilmente Zaynab potrà puntare al primato italiano! Sembrerebbe essere stata ancora Swoboda a staccare le mani per prima, ma non viene sanzionata. 🔗 Leggi su Oasport.it

Fabbri partecipa alla gara di atletica nel World Indoor Tour di Torun 2026, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle ultime competizioni.

Larissa Dosso si qualifica in finale nei 60 metri femminili al World Indoor Tour di Torun, grazie a una gara veloce e decisiva.

