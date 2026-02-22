LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Dosso vince con il primato italiano! Iachipino in testa nel salto in lungo
Dosso stabilisce il record italiano nel salto in lungo durante il World Indoor Tour di Torun 2026, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica. La sua performance supera le aspettative e conferma il suo talento, mentre Iachipino si distingue nel salto in lungo con una prova convincente. La gara si surriscalda e gli atleti spingono al massimo, creando un momento di grande emozione per gli spettatori presenti. La competizione continua con intensità, pronti a scoprire il risultato finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 18.15 60 METRI – L’azzurra ha già un bronzo e un argento ai mondiali indoor, questa volta si metterà di sicuro alla ricerca dell’oro! 18.14 SALTO IN LUNGO – Quarto tentativo per Iachipino che non migliora l’ottimo 6.72, con Kalin che sbaglia. Resiste anche la terza posizione di Kpatcha. 18.12 60 METRI – VINCE DOSSO! PRIMATO ITALIANO DI ZAYNAB! 6.99 favoloso della nostra azzurra che ha già iniziato a fare sul serio in vista dei Campionato Mondiali! 18.11 60 METRI – Partite! Forza Zaynab! 18.09 60 METRI – Terza partita richiamata di fila, con queste condizioni difficilmente Zaynab potrà puntare al primato italiano! Sembrerebbe essere stata ancora Swoboda a staccare le mani per prima, ma non viene sanzionata. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: al via la gara di Fabbri, attesa per Dosso e IachipinoFabbri partecipa alla gara di atletica nel World Indoor Tour di Torun 2026, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle ultime competizioni.
LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Dosso in finale nei 60 metri femminili, inizia la gara di Iachipino!Larissa Dosso si qualifica in finale nei 60 metri femminili al World Indoor Tour di Torun, grazie a una gara veloce e decisiva.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, primato nazionale per Riva e Battocletti; World Athletics Indoor Tour Gold, due meeting su Sky; Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario giovedì 19 febbraio, programma, streaming; LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Dosso e Fabbri!.
LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Dosso e Fabbri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del meeting gold del World ... oasport.it
Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Torun 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaNella giornata in cui si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, a Torun si disputa l'ultima tappa stagionale di livello ... oasport.it
Al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour, Nadia Battocletti mette a referto l'ennesimo record della sua incredibile carriera. L'Azzurra si cimenta nei 3000 m con l'obiettivo di siglare il nuovo record italiano. E così sarà. Un 8:26.44 che vale anche il terzo - facebook.com facebook
World Rowing Indoor Championships: Panizza guida la carica dei 34 italiani in gara nel primo weekend tinyurl.com/2ew5zpns #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com