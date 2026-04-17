America oggi Pubblicato ieri il brano "Boots on the Ground", un attacco alla cultura della guerra. Nel video gli scatti della repressione da Floyd all’Ice, la canzone non è su Spotify America oggi Pubblicato ieri il brano "Boots on the Ground", un attacco alla cultura della guerra. Nel video gli scatti della repressione da Floyd all’Ice, la canzone non è su Spotify Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. È con il respiro pesante di una nottata in trincea, che sembra trasformarsi in un gemito di piacere, che si apre Boots on the Ground, il brano nato dalla collaborazione tra Tom Waits e Massive Attack.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tom Waits e Massive Attack, la colonna sonora della ribellione

Notizie correlate

Testo, traduzione e significato di “Boots on the Ground”, Massive Attack e Tom Waits contro la violenza politicaTom Waits torna dopo 15 anni con “Boots on the Ground” insieme ai Massive Attack: brano contro guerre, autoritarismo e violenza politica.

Ukrainian capital Kyiv under ‘massive’ attack from Russian missiles, officials sayFeb 12 (Reuters) - The Ukrainian capital Kyiv came under a “massive” attack from Russian missiles early on Thursday, with various buildings hit in...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dovete ascoltare ‘Boots on the Ground’ dei Massive Attack con Tom Waits; Massive Attack e Tom Waits: arriva la collaborazione da sogno?; TOM WAITS E MASSIVE ATTACK sulle barricate; Boots On The Ground, la nuova canzone di protesta contro l'Ice di Massive Attack e Tom Waits.

Testo, traduzione e significato di Boots on the Ground, Massive Attack e Tom Waits contro la violenza politicaTom Waits torna dopo 15 anni con Boots on the Ground insieme ai Massive Attack: brano contro guerre, autoritarismo e violenza politica ... fanpage.it

Boots On The Ground, la nuova canzone di protesta contro l'Ice di Massive Attack e Tom WaitsIl brano ha un testo forte e aggressivo, mentre il video dai tratti cupi si conclude con un elenco di persone morte durante le retate o le manifestazioni contro le operazioni dell'Ice negli Stati Unit ... it.euronews.com

Pubblicato oggi il brano «Boots on the ground», un attacco alla cultura della guerra firmato dai Massive Attack e da Tom Waits. Nel video gli scatti della repressione da Floyd all’Ice. La canzone non è su Spotify. Lucrezia Ercolani sul manifesto del 17 aprile (fot - facebook.com facebook

Ecco ‘Boots on the Ground’ dei Massive Attack con Tom Waits. Un testo contro il militarismo scritto dal punto di vista di un soldato feroce e manovrato dall’alto, la musicalità degli inglesi, la voce dell’americano. Non c’è su Spotify (ma qui sotto sì) x.com