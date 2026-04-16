Testo traduzione e significato di Boots on the Ground Massive Attack e Tom Waits contro la violenza politica

Dopo 15 anni, il cantante e compositore torna con un nuovo brano intitolato “Boots on the Ground”, realizzato in collaborazione con i Massive Attack. La canzone affronta temi legati alla violenza politica, alle guerre e all’autoritarismo. La collaborazione tra l’artista e il gruppo musicale britannico si inserisce in un contesto di protesta contro le tensioni politiche e i conflitti armati.