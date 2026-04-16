Testo traduzione e significato di Boots on the Ground Massive Attack e Tom Waits contro la violenza politica
Dopo 15 anni, il cantante e compositore torna con un nuovo brano intitolato “Boots on the Ground”, realizzato in collaborazione con i Massive Attack. La canzone affronta temi legati alla violenza politica, alle guerre e all’autoritarismo. La collaborazione tra l’artista e il gruppo musicale britannico si inserisce in un contesto di protesta contro le tensioni politiche e i conflitti armati.
Tom Waits torna dopo 15 anni con “Boots on the Ground” insieme ai Massive Attack: brano contro guerre, autoritarismo e violenza politica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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