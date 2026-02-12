Ukrainian capital Kyiv under ‘massive’ attack from Russian missiles officials say
La capitale ucraina, Kyiv, è stata colpita questa mattina da un attacco massiccio di missili russi. Le esplosioni hanno danneggiato diversi edifici in tutta la città, creando panico tra la popolazione. I primi rapporti parlano di un’operazione su larga scala, con le autorità che stanno ancora valutando l’entità dei danni e delle perdite. La situazione resta molto tesa, mentre le forze di sicurezza cercano di contenere l’offensiva.
Feb 12 (Reuters) - The Ukrainian capital Kyiv came under a "massive" attack from Russian missiles early on Thursday, with various buildings hit in the assault, officials said. "A mass attack on the capital is still underway," Mayor Vitali Klitschko said on Telegram. Klitschko said there had been hits on both residential and non-residential buildings on both sides of the Dnipro River bisecting the city. Emergency medical teams had been dispatched. Tymur Tkachenko, head of the capital's military administration, said at least one hit had been recorded in an eastern suburb. 12 febbraio (Reuters) - La capitale ucraina Kiev ha subito un attacco "massiccio" da parte di missili russi nelle prime ore di giovedì, con diversi edifici colpiti nell'assalto, hanno detto i funzionari.
Ukrainian capital under Russian attack, air defences in operation
Ukrainian capital Kyiv under missile attack, official says
