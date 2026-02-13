Sono maledettamente invidiosaaaaa di una bella intelligente e più giovane che ottiene tutto quello vuole Mi vergogno ma che posso fare? Risponde Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio commenta con franchezza una lettera inviata da una lettrice che confessa di essere maledettamente invidiosa di una giovane donna che sembra ottenere tutto nella vita. La donna si vergogna per questa emozione, ma non riesce a controllarla. La confessione emerge in un momento in cui l’invidia è al centro di molte conversazioni, spesso considerata un sentimento negativo. Elena spiega cosa si nasconde dietro questa emozione e come affrontarla, offrendo anche un dettaglio sulla sua personale esperienza con l’invidia.

Parliamo di voi invece e dei vostri segreti che arrivano zitti zitti dentro al nostra stanza rossa. Settimana scorsa ci siamo occupati degli amori del passato, delle occasioni mancate, delle parole non dette, grazie alle lettera di un nostro amico che, ritrovata sui social, la «ragazza bellissima» dell’università con cui si era scambiato solo un bacio, era stato travolto dal dubbio amletico «e se oggi funzionasse?. E se fossimo destinati a stare insieme?». Ecco come avete commentato: «È la prima volta che scrivo su questa rubrica, ma sento il bisogno di rispondere all'uomo che non sa se rivedere la sua cotta dell'università: nella mia vita ho sempre preferito i rimorsi per un errore commesso al rimpianto per non aver corso il rischio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

