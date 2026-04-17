Tiziano Ferro | All’ennesima birra sono cascato per terra con la faccia sulla moquette in quel momento ho deciso di andare da una psicologa Ero un concentrato di sintomi | il disturbo alimentare le storie di bullismo le addiction il panico

Tiziano Ferro ha raccontato di un episodio in cui, dopo aver bevuto più birra del solito, è caduto a terra con la faccia sulla moquette. In quel momento ha deciso di rivolgersi a una psicologa, rivelando di aver affrontato vari sintomi come disturbi alimentari, episodi di bullismo, dipendenze e attacchi di panico. Recentemente ha pubblicato il singolo “Superstar” in collaborazione con Giorgia, che farà parte dell’album “Sono un grande (Deluxe)”, in uscita il 22 maggio con sette nuove tracce e cinque collaborazioni inedite.

Tiziano Ferro ha appena lanciato il nuovo singolo con Giorgia dal titolo “Superstar”, che farà parte di “Sono un grande (Deluxe)”, l’album in uscita il prossimo 22 maggio che conterrà oltre alle tracce originali pubblicate lo scorso autunno 7 nuove canzoni e 5 inedite collaborazioni. L’artista tornerà in Italia a maggio per dare il via al suo nuovo tour “Stadi 26” che lo vedrà esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane. Già venduti 400mila biglietti. L’artista si è raccontato a cuore aperto e senza filtri allo saggista, psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi per “Venerdì” di La Repubblica. L’incontro con la psicanalisi è stato brusco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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