Michelle Comi, influencer e creator nota sui social media e su OnlyFans, ha raccontato di aver vissuto un incidente in casa mentre cucinava. Secondo la sua testimonianza, una mensola si è staccata e ha colpito una pentola di acqua bollente, rovesciandosi sul suo volto. La donna ha descritto il timore di aver riportato gravi ustioni, condividendo l’accaduto con i suoi follower.

Michelle Comi, nota creator e influencer attiva sui principali social network e sulla piattaforma OnlyFans, ha condiviso con i suoi follower una vera e propria disavventura domestica. Tutto è iniziato con un video in cui si vede la creator stesa sul suo divano con bende bagnate sugli occhi e parte del corpo, commentando: “ Questo è quello che succede quando mi decido a fare un piatto di pasta”, aggiungendo di aver dovuto chiamare l’ambulanza. Successivamente, Michelle ha pubblicato un video in cui ha raccontato nel dettaglio l’accaduto: “Scusate le condizioni, sono struccata in pigiama con le patch agli occhi perché mi va. Come avevo richiesto, vi racconto come mi sono conciata in questo modo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero indecisa se ordinare su Glovo, ma ho deciso di cucinare la pasta. La mensola è crollata sulla pentola di acqua bollente, che come una catapulta mi si è rovesciata in faccia. Pensavo di rimanere sfigurata a vita”. Il racconto dell’incidente domestico di Michelle Comi

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