Tivù Verità | Paragone | Trump senza strategia dietro Israele

Il senatore Paragone ha commentato le recenti mosse del presidente americano riguardo Israele, definendole prive di una strategia chiara. Secondo lui, le decisioni di Washington sembrano confuse e stanno creando tensioni a livello internazionale, coinvolgendo anche il mondo Maga. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori che seguono da vicino gli sviluppi delle politiche statunitensi.

Le mosse del presidente americano paiono confuse e stanno indisponendo anche il mondo Maga. Chi gestisce davvero il conflitto è Netanyahu, e Trump insegue Dalla politica arrivano parole di apprezzamento per i contenuti del colloquio del nostro giornale con l’ex presidente della Consulta: «Condividiamo le giuste parole di Augusto Barbera», commenta il capogruppo al senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, «in una intervista sulla Verità che ha individuato con grande lucidità il tema centrale di questa riforma. Un passaggio decisivo per ristabilire equilibrio e fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In questi anni abbiamo assistito a una crescente politicizzazione di una parte della magistratura, che ha finito per alterare il corretto funzionamento della nostra democrazia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Paragone: «Trump senza strategia dietro Israele» Articoli correlati Tivù Verità | Paragone: «Sinistra ipocrita sulla sicurezza»Se un poliziotto spara a un delinquente finisce sotto inchiesta, ma se un magistrato distrugge la vita di un innocente non paga mai. Tivù Verità | Paragone: «L'ipocrisia su Pucci e le Olimpiadi»Nessuna decisione, se non l’avvio di una roadmap per chiudere un mercato unico europeo entro la fine del 2027. Perché USA e Israele hanno ATTACCATO l'Iran Tutti gli aggiornamenti su Tivù Verità Argomenti discussi: Tivù Verità | Cosa dicono gli Esptein files della guerra all'iran; Tivù Verità | Famiglia nel bosco: l'avvocato Danila Solinas attacca i servizi sociali.