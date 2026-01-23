Tivù Verità | Paragone | Il modello di integrazione dell' Europa è fallito

Tivù Verità analizza le dichiarazioni di Paragone secondo cui il modello di integrazione dell'Europa sarebbe fallito. L'intervento si concentra sul ruolo dei fondi europei destinati alla convivenza con immigrati e rom, evidenziando come tali risorse non abbiano risolto i problemi principali, contribuendo a un senso di insicurezza tra i cittadini. Un approfondimento sulle politiche di integrazione e le sfide attuali dell'Unione europea.

L'Unione europea stanzia fondi su fondi per rieducare i cittadini a convivere con rom e immigrati, senza mai rispondere ai veri bisogni della popolazione, lasciando dilagare l'insicurezza. Nel 2001-2002 mi trovavo, in qualità di coordinatore del Comitato scientifico dell'Agenzia nazionale protezione ambiente (Anpa), consulente del ministro di allora, il compianto Altero Matteoli. Avevo preso a cuore l'incarico, tanto che facevo predisporre ben nove Rapporti su altrettante questioni ambientali al tempo di massimo interesse (alcune lo sarebbero tuttora). Mi permetto di suggerire al ministro di cercare i due volumetti negli archivi del ministero: senza voler sembrare presuntuoso, son certo che ne trarrà tuttora giovamento.

