Da tre mesi, un regista di 93 anni è costretto a rimanere in casa a causa di una frana che ha interessato l’area di residenza. La moglie dell’uomo ha espresso la sua rabbia, sottolineando che non è stato possibile farlo recare dal cardiologo per motivi di sicurezza. La situazione ha generato preoccupazione e frustrazione per le limitazioni imposte dall’incidente naturale.

Prigioniero da tre mesi in casa per colpa di una frana, il 93enne Tinto Brass non può nemmeno andare dal cardiologo. Quando la misura è colma difficile non esternare la propria ira. È il caso di Caterina Varzi, moglie del regista di La Chiave, che ha voluto nuovamente richiamare l’attenzione sull’isolamento suo e del marito da quando l’8 gennaio scorso Isola Farnese a Roma, dove si sono ritirati da tempo, è rimasta isolata a seguito di una grossa frana, poi ripetutasi venti giorni dopo. “Sono 4 mesi che noi residenti nel borgo siamo isolati”, spiega la donna a LaPresse. A quanto dichiarato dalla Varzi, infatti, ci sono due accessi per tornare eventualmente a casa: uno è quello di una scala metallica messa dal Comune e l’altra possibilità è quella di passare all’interno del terreno privato adiacente ad un castello.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tinto Brass è prigioniero in casa da tre mesi, non può neanche andare dal cardiologo”: la rabbia della moglie Caterina Varzi per la frana a Isola Farnese

Caterina, moglie di Tinto Brass: È prigioniero in casa per le frane - La volta buona 16/02/2026

Notizie correlate

Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana. La moglie: «Non può neanche andare dal cardiologo: ora denunciamo»Il regista Tinto Brass è «amareggiato, molto depresso, e con grandi preoccupazioni per la sua salute».

Leggi anche: Tinto Brass prigioniero in casa per la frana a Isola Farnese, la denuncia della moglie sulle visite mediche

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Tinto Brass prigioniero in casa da 3 mesi per la frana, l'ira della moglie: Ha 93 anni e non può neanche andare dal cardiologo: ora denunciamo; Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana, la moglie tuona: Ha 93 anni, non può neanche andare dal cardiologo. Ora denunciamo; Tinto Brass prigioniero in casa per la frana a Isola Farnese, la denuncia della moglie sulle visite mediche; Corriere del Veneto choc: Tinto Brass prigioniero in casa da tre mesi per la frana, la moglie esplode contro il Comune.

Tinto Brass prigioniero in casa per la frana a Isola Farnese, la denuncia della moglie sulle visite medicheIl grido d'aiuto di Tinto Brass e della moglie Caterina Varzi bloccati in casa da quattro mesi per colpa della frana a Isola Farnese: Prigionieri ... virgilio.it

Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana, la moglie tuona: Ha 93 anni, non può neanche andare dal cardiologo. Ora denunciamoIl regista risiede a Isola Farnese, a Roma, borgo isolato dopo lo smottamento del 9 gennaio. Umiliato dall'assessora che ha detto che tanto non usciva di casa prima e non esce nemmeno ora, dice al ... today.it

LaPresse. . La denuncia dei residenti di Isola Farnese a Roma, isolati da una frana. Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass, racconta le estreme difficoltà quotidiane. Scopri nel video la testimonianza degli abitanti bloccati nel borgo dall'8 gennaio. Segui LaPress facebook

Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana. La moglie: «Non può neanche andare dal cardiologo: ora denunciamo» x.com