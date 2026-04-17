Gli Stati Uniti condannano Live Nation e Ticketmaster per monopolio illegale | cruciale il caso Eras Tour di Taylor Swift

Una giuria federale di Manhattan ha stabilito che la società di intrattenimento Live Nation Entertainment ha commesso monopolio illegale nel settore degli eventi dal vivo negli Stati Uniti. La decisione riguarda anche Ticketmaster, la piattaforma di biglietteria collegata alla società. La sentenza si basa sull’analisi delle pratiche commerciali adottate e fa parte di un procedimento legale che coinvolge anche il caso relativo al tour di un’artista pop molto nota.

Una giuria federale di Manhattan ha condannato Live Nation Entertainment per monopolio illegale nell'industria dell'intrattenimento dal vivo negli Stati Uniti. Una cronistoria di tutto ciò che è accaduto dalla fusione, nel 2010, tra Live Nation e Ticketmaster.🔗 Leggi su Fanpage.it

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