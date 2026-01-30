Le notizie di gennaio di cui tutti parlano e che forse ti sei persa

Gennaio 2026 si è aperto con una serie di eventi che hanno fatto discutere. Tra reali, star dello spettacolo e aspetti della moda, il primo mese dell’anno è stato tutto tranne che tranquillo. Alcune notizie sono arrivate inaspettate, altre hanno lasciato il segno, facendo parlare tutti per giorni. Se hai perso qualcosa, ecco un riepilogo di quello che è successo e che tutti stanno commentando.

Il primo mese del 2026 ha segnato un nuovo inizio ed è stato ricco di avvenimenti nel mondo dello spettacolo, dei Reali e della moda, alcuni drammatici, altri invece intriganti. A gennaio abbiamo detto addio a Valentino Garavani. Ma ci hanno lasciato anche la Principessa Irene di Grecia e il papà di Stefano De Martino e Piero Pelù. Abbiamo seguito la faida famigliare dei Beckham e il caso Signorini con le rivelazioni d i Fabrizio Corona. Abbiamo visto Kate Middleton battere William a una sfida di curling e la splendida Charlotte Casiraghi brillare alla settimana dell’Alta Moda di Parigi. Al cinema Checco Zalone ha battuto tutto i record italiani, mentre in tv sono tornate le grandi serie come Don Matteo e hanno debuttato fiction di successo come La Preside e A testa alta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Le notizie di gennaio di cui tutti parlano e che forse ti sei persa Approfondimenti su Le Notizie Gennaio Le 20 storie di moda del 2025 che ti sei perso o che forse vuoi rileggere Altro che sneakers o mocassini: le scarpe di cui tutti parlano sono un paio di mattoncini Lego Le scarpe del momento sono originali e sorprendenti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. In EGITTO fra piramidi e segreti antichi - TOMB RAIDER ANNIVERSARY [04] Ultime notizie su Le Notizie Gennaio Argomenti discussi: Da Catania alla Spagna, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ; Comunicato del 20 gennaio 2026; SCELTI DA NOI: LE NOTIZIE DEL 23 GENNAIO 2026; Video. Le notizie del giorno | 23 gennaio 2026 - Pomeridiane. Le notizie di mercoledì 28 gennaio sulla guerra in UcrainaLe notizie di mercoledì 28 gennaio sul conflitto in Ucraina. Usa verso la firma di accordi separati con Kiev e Mosca. Il Nyt: «Quasi 2 milioni di morti tra i militari». La replica del Cremlino: «Dati ... corriere.it Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan su Mateta, Nkunku può andare alla Roma. Juve, piace Guessand. Inter, Perisic e Norton-CuffyCalciomercato in diretta, le news di oggi 30 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it Le principali notizie che trovate sul giornale in edicola venerdì 30 gennaio in un breve video di un minuto LA PRIMA PAGINA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.