Ti ammazzo di botte ti anniento Non me ne frega un caz*o | Kean contro Kristian Pengwin Poi le scuse

Una discussione online tra due individui è degenerata in un alterco violento durante un incontro di persona. Uno dei presenti ha pronunciato frasi minacciose e offensive, lasciando trasparire un atteggiamento aggressivo. Successivamente, sono arrivate delle scuse, ma la situazione rimane tesa. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi di escalation legati ai conflitti digitali e alle conseguenze che possono derivarne.

Prima la lite via social, poi l’incontro di persona degenerato in una nuova discussione. Protagonisti ieri nella puntata de “Le Iene”, in onda su Italia1, l’attaccante della Fiorentina Moise Kean e il content creator Kristian Pengwin, finiti al centro di una polemica dopo alcuni commenti social legati alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Pengwin, che aveva criticato la Nazionale dopo il ko in Bosnia, ha pubblicato gli screen di una conversazione molto accesa avuta con Kean. “Tu parli un po’ troppo”, scriveva Kean a Kristian Pengwin. “Tu sai di cosa parlo, mettiti la lingua in c*lo o te la metto io”, scriveva l’attaccante della Fiorentina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ti ammazzo di botte, ti anniento. Non me ne frega un caz*o”: Kean contro Kristian Pengwin. Poi le scuse Notizie correlate Kean-Pengwin, l'incontro chiarificatore diventa rissa. Moise: "Ti ammazzo, ti anniento". Poi si calmaDovevano fare pace, invece hanno perso entrambi in una sceneggiata tra due giovani uomini con pochi anni e tanti tifosi o follower che dir si voglia. Leggi anche: Kean, bufera social per la lite con l'influencer: "Ti ammazzo di botte". Poi le scuse: "Tutti sbagliamo" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le Iene mostrano le minacce di Moise Kean a Pengwin, hai due secondi per andare via, ti ammazzo di botte; Kean-Pengwin, l'incontro chiarificatore diventa rissa. Moise: Ti ammazzo, ti anniento. Poi si calma; Kean-Pengwin, lite furibonda in strada e parole choc: Ti ammazzo di botte; Kean, bufera social per la lite con l'influencer: Ti ammazzo di botte. Poi le scuse: Tutti sbagliamo. Kean-Pengwin, lite furibonda in strada e parole choc: Ti ammazzo di bottePrima la lite via social, poi l'incontro di persona degenerato in una nuova discussione. Protagonisti nella puntata del 15 aprile de Le Iene, in onda su Italia1, l'attaccante della Fiorentina Moise Ke ... msn.com Kean, bufera social per la lite con l'influencer: Ti ammazzo di botte. Poi le scuse: Tutti sbagliamoDopo le polemiche sui social per le critiche alla Nazionale, Kristian Pengwin, noto tipster e content creator, si è presentato sotto casa dell'attaccante con la troupe de Le Iene, facendo nascere un a ... firenzetoday.it Le Iene hanno mandato in onda un servizio dedicato allo scontro tra l’attaccante della Fiorentina Moise Kean e l’influencer Kristian Pengwin, nato in Italia da madre polacca. La polemica è nata dopo l’eliminazione della Nazionale dai Mondiali: Pengwin aveva - facebook.com facebook Kean contro Pengwin, atto due e altre minacce. L'attaccante poi però corregge il tiro x.com