Ti ammazzo di botte | Kean furioso contro Pengwin sfiorata la rissa Poi le scuse

Durante un incontro avvenuto ieri in una città toscana, un calciatore ha pronunciato parole minacciose rivolte a un altro atleta, con frasi come “Ti ammazzo di botte” e “ti atterro”, che hanno portato il confronto a sfiorare la rissa. La situazione è stata poi calmata, e sono state pronunciate scuse da entrambe le parti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità sportive locali.

Firenze, 17 aprile 2026 – “Ti ammazzo di botte, ti atterro, ti anniento”. È mancato davvero poco perché l’incontro chiarificatore degenerasse in una rissa. Protagonisti, durante la puntata de Le Iene, il calciatore della Fiorentina Moise Kean e il content creator Kristian Pengwin. Cosa è successo. Il content creator Pengwin, tra i tipster più seguiti in Italia, era finito al centro di una polemica con l’attaccante della Nazionale dopo alcuni commenti social legati alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Nei suoi interventi Pengwin si era soffermato su alcuni episodi della partita, esprimendo giudizi critici anche nei confronti...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ti ammazzo di botte”: Kean furioso contro Pengwin, sfiorata la rissa. Poi le scuse Notizie correlate “Ti ammazzo di botte, ti anniento. Non me ne frega un caz*o”: Kean contro Kristian Pengwin. Poi le scusePrima la lite via social, poi l’incontro di persona degenerato in una nuova discussione. Kean-Pengwin, l'incontro chiarificatore diventa rissa. Moise: "Ti ammazzo, ti anniento". Poi si calmaDovevano fare pace, invece hanno perso entrambi in una sceneggiata tra due giovani uomini con pochi anni e tanti tifosi o follower che dir si voglia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ti ammazzo di botte, ti anniento. Non me ne frega un caz*o: Kean contro Kristian Pengwin. Poi le scuse; Le Iene mostrano le minacce di Moise Kean a Pengwin, hai due secondi per andare via, ti ammazzo di botte; Kean-Pengwin, l'incontro chiarificatore diventa rissa. Moise: Ti ammazzo, ti anniento. Poi si calma; Kean, bufera social per la lite con l'influencer: Ti ammazzo di botte. Poi le scuse: Tutti sbagliamo. Ti ammazzo di botte: Kean furioso contro Pengwin, sfiorata la rissa. Poi le scuseFirenze, 17 aprile 2026 – Ti ammazzo di botte, ti atterro, ti anniento. È mancato davvero poco perché l’incontro chiarif ... lanazione.it L’incontro a FirenzePer fare chiarezza, Pengwin accetta quindi l’invito e accompagnato da Le Iene, si è recato a Firenze per un confro ... lanazione.it Sai quale è il problema "Pengwin" Queste parole: "Kean è stato tolto dal campo perché era stanco Dzeko 40 anni per gamba si è fatto 120 minuti più rigori e non era stanco, Kean invece era stanco. Avrà cantato troppo prima della partita." Servirebbe sempli facebook Kean-Pengwin, lite alle «Iene». L'attaccante: «Ti ammazzo, ti anniento». Poi si scusa: «Scena non bella» x.com