Thomas Ceccon ammette | Devo ritrovare il divertimento di gareggiare

Thomas Ceccon ha commentato il suo terzo posto nei 200 dorso ai campionati italiani di Riccione, affermando di dover ritrovare il piacere di gareggiare. Il nuotatore ha parlato con tono riflessivo, sottolineando la necessità di ritrovare se stesso e il divertimento nelle competizioni. La sua intervista è avvenuta ai microfoni di RaiSport HD, dove ha condiviso alcuni pensieri sul momento attuale della sua carriera.

Necessità di ritrovare se stesso. E’ un Thomas Ceccon riflessivo quello che si è presentato ai microfoni di RaiSport HD per commentare il suo terzo posto nei 200 dorso dei campionati italiani di Riccione. Giunto a questo appuntamento non al meglio della forma, l’azzurro ha voluto testarsi in una gara che, in un primo momento doveva essere equilibrata nei passaggi, ma poi è stata all’opposto. “ Una giornata faticosa. Mi aspettavo di nuotare un crono da 1’57?5 per la condizione che ho ora. Volevo fare una gara equilibrata, ma poi alla fine ho cambiato idea e non l’ho fatta. E’ stata una prestazione simile a quella del Trofeo Settecolli dell’anno passato, con le prime due vasche forti “, ha spiegato l’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon ammette: “Devo ritrovare il divertimento di gareggiare” Notizie correlate Leggi anche: Lorenzo Musetti ammette: “Vittoria sudata e lottata contro Landaluce, devo ritrovare il ritmo della partita” Thomas Ceccon sbotta contro le "signore dell'acquagym": esplode il casoIl campione di nuoto Thomas Ceccon ha sollevato un problema riguardo alle condizioni di allenamento al Centro Federale di Verona. Altri aggiornamenti Si parla di: Non posso prepararmi per Mondiali e Olimpiadi tra le signore che fanno acquagym. Lo sfogo di Thomas Ceccon. Thomas Ceccon inizia la rincorsa agli Europei dagli Assoluti di Riccione: le gare a cui è iscrittoDal 14 al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 si prenderanno la scena a Riccione. Nella vasca da 50 metri romagnola, Thomas Ceccon sarà tra gli ... oasport.it Un bronzo mondiale e zero gossip: ecco chi potrebbe essere la fidanzata di Thomas CecconAi Mondiali di Singapore 2025 ha portato a casa il bronzo nei 50 farfalla, subito dopo l'argento di Martinenghi. Ma se nello sport è uno squalo, nella vita privata Thomas Ceccon preferisce la ... alfemminile.com