Lorenzo Musetti ammette | Vittoria sudata e lottata contro Landaluce devo ritrovare il ritmo della partita

Lorenzo Musetti ha commentato la sua vittoria nel torneo ATP500 di Barcellona, spiegando che si è trattato di una partita difficile contro Landaluce. Il tennista italiano ha riconosciuto di aver sudato e lottato per ottenere il risultato, aggiungendo di dover ritrovare il ritmo giusto nel gioco. La vittoria è arrivata dopo una performance impegnativa, con Musetti che cercava di risollevarsi nel torneo.

Contava il risultato. Lorenzo Musetti doveva sbloccarsi e l’ha fatto nel torneo ATP500 di Barcellona. Il toscano si è imposto nel primo turno dell’evento sulla terra rossa catalana contro lo spagnolo Martin Landaluce (wild card) col punteggio di 7-5 6-2. Un match che ha posto l’accento sulle difficoltà iniziali di Musetti di trovare il ritmo giusto (sotto 1-4) nel primo set, ma nello stesso tempo evidenziato la reazione dell’azzurro a una situazione critica. Un aspetto positivo in un momento della stagione di difficoltà per lui, di rientro da un infortunio che gli ha impedito di giocare come avrebbe voluto. “ Una vittoria sudata e lottata. Non ho sicuramente giocato un bel tennis, però mi interessa poco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti ammette: “Vittoria sudata e lottata contro Landaluce, devo ritrovare il ritmo della partita” Lorenzo Musetti, finalmente il ritorno alla vittoria: a Barcellona esordio ok su LandaluceFinalmente, ed è il caso di dirlo dopo i momenti diversamente difficili di Indian Wells e Montecarlo, Lorenzo Musetti ritrova il sapore della... Lorenzo Musetti ammette: “Posso giocare meglio sul cemento, devo essere più aggressivo”Lorenzo Musetti è ormai pronto a tornare in campo dopo cinque settimane di stop e sfiderà domani l’ungherese Marton Fucsovics al debutto nel Masters...