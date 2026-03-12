Thomas Ceccon sbotta contro le signore dell' acquagym | esplode il caso

Il campione di nuoto Thomas Ceccon ha espresso pubblicamente il proprio disappunto riguardo alle condizioni di allenamento presso il Centro Federale di Verona, concentrandosi sulle pratiche delle signore dell'acquagym. Ceccon ha commentato la situazione, evidenziando alcune criticità, senza tuttavia entrare in dettagli o motivazioni specifiche. La sua presa di posizione ha attirato l'attenzione sull’ambiente di allenamento della struttura.

Il campione di nuoto Thomas Ceccon ha sollevato un problema riguardo alle condizioni di allenamento al Centro Federale di Verona. "Non posso prepararmi per le Olimpiadi condividendo lo spazio con le signore dell'aquagym", ha dichiarato l’atleta, mentre dalla struttura è arrivata la replica: "Ci sono attività in compresenza, vero, ma stiamo riorganizzando la gestione delle attività per evitare sovrapposizioni a partire dalla primavera in poi". Ceccon, classe 2001, campione olimpico nel dorso ai Giochi di Parigi e vincitore di 15 ori tra mondiali ed europei in vasca lunga e corta, si allena a Verona dal 2017 dopo essersi trasferito da Creazzo. Vive in città e si prepara tra piscina e palestra del centro di via Colonnello Galliano, seguito dal suo storico allenatore Alberto Burlina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

