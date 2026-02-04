Il Berretto a sonagli | il capolavoro di Pirandello pronto a conquistare il Teatro Gentile

Il Teatro Gentile si prepara ad accogliere “Il Berretto a sonagli”, il capolavoro di Pirandello che torna in scena dopo il successo di pubblico con Carlo Buccirosso. La commedia, che ha già raccolto una standing ovation per un’altra rappresentazione, sarà il prossimo appuntamento della rassegna teatrale di Cittanova, confermando la grande voglia di spettacoli di qualità tra gli spettatori locali.

Dopo il sold out e la standing ovation per Carlo Buccirosso con la commedia "Qualcosa è andato storto", è tutto pronto per il nuovo appuntamento in Cartellone della Rassegna teatrale di Cittanova.Venerdì 13 febbraio il Teatro Gentile ospiterà il capolavoro di Luigi Pirandello "Il Berretto a.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Pirandello Teatro

A Frosinone, il 31 gennaio alle 21, torna in scena

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pirandello Teatro

Argomenti discussi: Il Berretto a Sonagli con Silvio Orlando; Frosinone, al Teatro Vittoria appuntamento con Il berretto a sonagli; Pirandello a teatro Il nostro berretto a sonagli; Al Teatro degli Illuminati arriva Il berretto a sonagli.

Pirandello a teatro Il nostro berretto a sonagliIl regista Andrea Baracco e Silvio Orlando presentano lo spettacolo che debutta sabato 7 febbraio agli Illuminati di Città di Castello ... msn.com

Pirandello con Silvio OrlandoCittà di Castello ospita l’anteprima nazionale de Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello, nuovo allestimento firmato da Andrea Baracco con protagonista Silvio Orlando. Lo spettacolo debutta al Teat ... teletruria.it

Al Teatro Gentile di Fabriano in scena "Don Giovanni" di Arturo Cirillo - facebook.com facebook

VENERDÌ 6 FEBBRAIO AL TEATRO GENTILE DI FABRIANO, AL TERMINE DI UNA RESIDENZA DI RIALLESTIMENTO, ARTURO CIRILLO PORTA IN SCENA “DON GIOVANNI” - x.com