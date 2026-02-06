Royce Keys pronto a conquistare il main roster | Raw o SmackDown?

Royce Keys cambia rotta. Dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con l’AEW, il wrestler si propone ora di entrare nel main roster di WWE, puntando a fare il salto tra Raw e SmackDown. La scelta ha sorpreso molti fan, che aspettano di vedere quale show sceglierà e come si presenterà nel grande circuito.

Royce Keys ha intrapreso una nuova direzione nel panorama WWE, rinunciando al rinnovo di contratto con AEW per esplorare opportunità diverse in WWE. Il suo esordio alla Royal Rumble ha generato curiosità tra i fan e ha acceso le discussioni su dove potrebbe rinforzare la federazione. Da quel momento, si è coltivata l'ipotesi di un passaggio che potrebbe tradursi in una collocazione nel roster di SmackDown. Nel weekend di debutto, Royce Keys ha lasciato una prima impressione positiva entrando in scena tra le partecipazioni della Royal Rumble. Le voci sul futuro contano sull'intenzione della WWE di incanalarlo verso lo show blu. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ieri sera, durante la Royal Rumble 2026, Royce Keys ha fatto il suo debutto con un nuovo nome.

Powerhouse Hobbs, ora conosciuto come Royce Keys, ha fatto il suo debutto in WWE alla Royal Rumble 2026.

