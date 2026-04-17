Theras di Salsomaggiore tra le mille aziende Champions 2026

Theras, azienda di Salsomaggiore Terme, è stata inserita nella lista delle mille imprese italiane chiamate “Champions 2026”. La selezione viene realizzata da L’Economia del Corriere della Sera e ItalyPost e si basa sulle performance economico-finanziarie delle aziende. La scelta riguarda imprese che si sono distinte per i risultati ottenuti nel settore di appartenenza. La notizia riguarda l’indicazione ufficiale da parte delle organizzazioni promotrici.

Theras, azienda di Salsomaggiore Terme, è stata scelta tra le mille aziende “Champions 2026”, la selezione promossa da L’Economia del Corriere della Sera e ItalyPost che individua le imprese italiane con le migliori performance economico-finanziarie. Il riconoscimento si basa su un processo di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Farmaceutica: Bms Italia tra i Best Workplaces 2026, è seconda tra le aziende medio-grandi Leggi anche: Juventus, la corsa Champions tra mille dubbi Approfondimenti e contenuti Theras di Salsomaggiore tra le mille aziende Champions 2026E' la selezione promossa da L’Economia del Corriere della Sera e ItalyPost che individua le imprese italiane con le migliori performance economico-finanziarie ... parmatoday.it Theras Group: completata l’acquisizione di Pic Solution per accelerare la crescita verso il mercato consumerTheras Group completa l’acquisizione di Pic Solution da MTD Group, rilevandone integralmente il business, la struttura organizzativa e le competenze. L’operazione segna l’avvio di una nuova fase di ... affaritaliani.it