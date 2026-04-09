juventus la corsa champions tra mille dubbi

La Juventus si prepara alla fase decisiva del campionato con diverse assenze, tra cui quella di Vlahovic, e si trova ad affrontare numerosi dubbi sulla propria condizione. La corsa per la qualificazione in Champions League si fa più difficile e il team si trova sotto pressione mentre cerca di mantenere la posizione in classifica. La situazione attuale evidenzia le sfide e le incertezze che accompagnano le ultime giornate di campionato.

La corsa Champions e l’assenza di Vlahovic. i nodi critici per la Juventus. La Juventus si trova ad affrontare uno sprint finale ad alta tensione, con la qualificazione in Champions League seriamente a rischio. Con sole sette partite al termine del campionato e un distacco di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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