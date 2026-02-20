The White Lotus stagione 4 | Ari Graynor e Dylan Ennis nel cast dei nuovi episodi
Ari Graynor e Dylan Ennis si uniscono al cast di The White Lotus stagione 4, confermando il loro coinvolgimento. La decisione di includere i due attori deriva dalla volontà di offrire nuovi personaggi e dinamiche alla serie. Graynor, nota per il suo ruolo in Monsters su Netflix, porta un volto noto, mentre Ennis debutta nel mondo della serie TV. La loro presenza promette di aggiungere energia e freschezza alle nuove puntate, che saranno ambientate in un contesto di vacanze esotiche. La produzione ha appena annunciato questa novità.
HBO continua ad arricchire il cast di The White Lotus stagione 4: gli attori Ari Graynor (reduce da Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story su Netflix) e il debuttante Dylan Ennis sono gli ultimi ingressi confermati nella serie Emmy-winning di Mike White. La notizia è stata confermata da Deadline. Le riprese dei nuovi episodi sono in corso in Francia, con location principale al lussuoso Château de La Messardière a Saint-Tropez (Costa Azzurra), un palazzo del XIX secolo trasformato in hotel 5 stelle – scenario perfetto per tensioni, lusso e caos tra ospiti e staff. La nuova stagione seguirà ancora il format classico: una settimana al White Lotus resort, con storie di ospiti multipli che si intrecciano (o scontrano).🔗 Leggi su Universalmovies.it
