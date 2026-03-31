The White Lotus 4 vola in Francia | Heather Graham e Rosie Perez guidano i nuovi casting di HBO

HBO ha annunciato l’ingresso di nuovi attori nel cast della quarta stagione di The White Lotus, serie televisiva ambientata in un resort di lusso. Tra i nomi annunciati figurano Heather Graham e Rosie Perez, che si aggiungono ai protagonisti già confermati. La produzione sta iniziando le riprese e le nuove puntate saranno ambientate in Francia.

Le stanze del resort di lusso più chiacchierato del piccolo schermo iniziano a scarseggiare. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, HBO ha ufficializzato l’ingresso di nuovi, illustri nomi nel cast della quarta stagione di The White Lotus. Con questi nuovi ingressi, il numero dei fortunati (o sfortunati) ospiti sale a 24, ma la produzione ha fatto sapere che le selezioni sono ancora in corso. La nuova stagione abbandonerà le “onde che si infrangono” dei primi tre capitoli per esplorare le sofisticate atmosfere d’oltralpe, mantenendo però intatta la formula vincente: una settimana di vacanza, ricchezza sfrenata e l’inevitabile presenza di un cadavere. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The White Lotus 4 vola in Francia: Heather Graham e Rosie Perez guidano i nuovi casting di HBO Articoli correlati The White Lotus, Euphoria, True Blood, Task… Una marea di serie tv cult (e nuove) sono in arrivo con Hbo Max: i titoli, il prezzo e come abbonarsiSbarca in Italia Hbo: dai film candidati agli Oscar alle serie tv più amate, la piattaforma offre anche il pacchetto sport. The White Lotus stagione 4: Ari Graynor e Dylan Ennis nel cast dei nuovi episodiHBO continua ad arricchire il cast di The White Lotus stagione 4: gli attori Ari Graynor (reduce da Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story su... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento The White Lotus 4, sei nuovi ingressi nel cast della serie tv; Privilèges: se The White Lotus vi sembrava estremo, cosa succede davvero negli hotel di lusso? La nuova serie sulle suite più esclusive di Parigi; ‘The White Lotus’ Season 4 Adds Heather Graham, Rosie Perez and Four More to Cast; Turismo 2026: bonus fino al 30% per B&B e case vacanza e nuove regole contro le recensioni false. The White Lotus 4, sei nuovi ingressi nel cast della serie tvHBO annuncia altri nuovi ingressi nel cast dell'attesissima serie tv creata da Mike White: Heather Graham, Frida Gustavsson, Rosie Perez, Tobias Santelmann, Ben Schnetzer e Laura Smet Oltre a Chloe Be ... tg24.sky.it Auguri all’attrice comica romana Sabrina Impacciatore, che festeggia oggi 58 anni! L’ultimo bacio (2001) The White Lotus (serie TV 2022) The Paper (serie TV 2025) - facebook.com facebook HBO Max annuncia che Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani e Jarrad Paul sono ufficialmente nel cast della nuova stagione di The White Lotus. x.com