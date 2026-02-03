Zenasingers cover Band dal pop al rock

I Zenasingers, la cover band che propone un viaggio tra pop e rock, si esibiranno questa sera in città. La band riproporrà i più grandi successi, dai classici senza tempo alle hit più recenti, con brani di gruppi come New Trolls, PFM e Queen. Un’occasione per ascoltare dal vivo musica che ha fatto storia, rivisitata con energia e passione.

Approfondimenti su Zenasingers Cover Band Villabate, la cover band Made in Italy in concerto al Cine-teatro delle Palme Il 16 gennaio alle 21, il Cine-Teatro delle Palme di Villabate ospiterà il concerto della cover band Villabate, nota per la sua interpretazione delle canzoni italiane. Cena concerto al circolo degli ufficiali, il live dei Made in Italy Cover Band

