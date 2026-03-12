A San Donato tra folk irlandese e jazz con Un mondo di musica

Domenica 15 marzo si apre a San Donato la quarta edizione della rassegna “Un mondo di musica” presso la biblioteca “Emilia Di Nicola” nel quartiere S. L’evento propone un mix di generi musicali, tra folk irlandese e jazz, e coinvolge artisti e pubblico in un appuntamento dedicato alla musica dal vivo. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si protrarrà nei giorni successivi.

Domenica 15 marzo prende il via la quarta edizione della rassegna "Un mondo di musica" nella biblioteca "Emilia Di Nicola" nel quartiere S. Donato a Pescara. Con il concerto intitolato "Waiting for Saint Patrick's day" anticipiamo di un paio di giorni il 17 marzo, festa di San Patrizio, protettore dell'Irlanda. La formazione italo-britannica The Newport Shanty Singers eseguirà in questa occasione un repertorio di musiche e canti popolari dell'Isola verde: dai canti di mare a quelli dell'emigrazione, dalle gighe e i reels alle canzoni che hanno accompagnato la lotta per l'indipendenza e altro ancora.

"Jazz on Symphony": il mondo del jazz e quello della musica sinfonica insiemeCon l'intento di voler mettere in dialogo due mondi come quello del jazz e della musica sinfonica, sono quest'anno infatti tre i concerti – due nel...

Tra ligaza, antichi mestieri e musica folk: torna il tradizionale appuntamento con Sant'ApolloniaNel 70° anniversario del Comune, la festa della Patrona racconta l'identità del territorio tra Osteria d'la Pulonia, antichi mestieri, canti popolari...

