Gli Strokes hanno annunciato l’uscita di un nuovo album, accompagnato dalla copertina e dalla data di pubblicazione. La band ha comunicato che il disco arriverà presto nei negozi, dopo aver condiviso nei giorni scorsi alcune anticipazioni su musica inedita. La notizia ha suscitato l’interesse dei fan, che attendono con curiosità l’uscita del lavoro discografico. La formazione ha confermato ufficialmente il ritorno in studio e la pubblicazione imminente.

Gli Strokes inziano ad inoltrarsi nella loro futura era musicale: Casablancas e soci dopo aver rivelato negli ultimi giorni che era in arrivo materiale inedito, hanno annunciato il nuovo album. Si intitolerà Reality Awaits, il settimo lavoro in studio del gruppo americano che segnerà il ritorno sulle scene a a distanza di sei anni da The New Abnormal. L’album anticipato dal singolo Going Shopping (presentato live a San Francisco), sarà pubblicato il 26 giugno tramite Cult RecordsRCA Records ed è disponibile per il preorder. Reality Awaits è stato registrato in Costa Rica insieme al produttore Rick Rubin ed ultimato in diverse parti del mondo. La cover è stata realizzata da Johann Rashid, basata sull’opera originale Untitled (Cowboy) di Richard Prince del 1989. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il ritorno degli Strokes: la band annuncia il nuovo album, la cover e la data di pubblicazione

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Temi più discussi: The Strokes, segnali di ritorno?; Strokes, ascolta l’inedita ‘Going Shopping’ spedita ai fan in una musicassetta; The Strokes: ascolta il nuovo brano Going Shopping, spedito ai fan in una musicassetta; Gli Strokes annunciano il nuovo album Reality Awaits.

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Gli Strokes hanno pubblicato il loro nuovo singolo, Going Shopping, spedendolo a 100 fan in una musicassettaE assieme alla cassetta, uno slogan: «In the Flesh, it’s Even Sexier». Adesso c'è solo da aspettare l'uscita del nuovo disco, Reality Awaits. rivistastudio.com

Finalmente una buona notizia. Dopo sei anni esce un nuovo disco degli Strokes: "Reality Awaits" (26 giugno) x.com

Uscirà in estate "Reality Awaits", il nuovo album degli Strokes Il primo brano, 'Going Shopping' è stato inviato ad alcuni fan su una musicassetta - facebook.com facebook