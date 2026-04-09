The Strokes annunciano l’uscita dell’album Reality Awaits

Il gruppo musicale ha annunciato l’uscita del loro settimo album di inediti, intitolato “Reality Awaits”, previsto per il 26 giugno. L’album, distribuito attraverso diverse etichette discografiche, segue di sei anni l’ultimo lavoro in studio del gruppo. È possibile già effettuare il pre-ordine del disco, che sarà disponibile a livello internazionale. La notizia viene comunicata attraverso canali ufficiali del gruppo.

Milano, 9 apr. (askanews) – A sei anni dal loro ultimo lavoro in studio, il 26 giugno esce “Reality Awaits” (Sony Music Cult Records RCA Records), il settimo atteso album di inediti di The Strokes, già disponibile in pre-order. L’album sarà disponibile nelle versioni digitale, CD, LP nero, LP Black Ice Glitter (Esclusiva Discoteca Laziale), LP Metallic Gold (Esclusiva IBSFeltrinelli). “Reality Awaits” è stato anticipato dal singolo, già disponibile in digitale, “Going Shopping”, che sarà in radio da venerdì 17 aprile. L’album è stato registrato in Costa Rica con il produttore Rick Rubin e poi terminato in giro per il mondo, e segna l’atteso ritorno della band con nuova musica, sei anni dopo l’album del 2020 “The New Abnormal”, a cui seguirà un intenso tour mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Uscirà in estate "Reality Awaits", il nuovo album degli Strokes Il primo brano, 'Going Shopping' è stato inviato ad alcuni fan su una musicassetta x.com