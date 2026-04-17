The Strokes sbarcano a Bologna | guida ai biglietti per l’unico live

Gli Strokes annunciano una data in Italia durante il tour 2026, che si terrà il 17 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. Si tratta dell’unico concerto del gruppo nel paese durante questa tournée. I biglietti per la serata sono stati messi in vendita e sono disponibili attraverso i canali ufficiali di vendita. La band arriva in Italia per un evento che attirerà fan da tutto il territorio.

Gli Strokes portano la loro unica tappa italiana del tour 2026 all’Unipol Arena di Bologna il prossimo 17 ottobre. L’evento segna il ritorno della band newyorkese in un grande palazzetto nazionale, dopo una stagione di successi nei festival internazionali e in vista dell’uscita del nuovo disco Reality Awaits prevista per il 26 giugno 2026. La gestione dei flussi per l’acquisto dei biglietti segue un calendario preciso che inizia già in questa settimana. Il 15 aprile alle ore 10:00 si attivano le sessioni riservate, ovvero l’Artist Presale e la Mastercard Presale dedicata ai possessori di carte del circuito citato. La fase successiva interessa gli utenti registrati su Live Nation con la My Live Nation Presale, programmata per il 16 aprile alle ore 10:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - The Strokes sbarcano a Bologna: guida ai biglietti per l’unico live Notizie correlate The Strokes tornano in Italia: un concerto a Bologna a ottobreA quindici anni di distanza di quindici anni dal loro ultimo concerto in Italia, The Strokes torneranno a esibirsi nel nostro Paese, per un’unica... The Strokes tornano in Italia: data esclusiva a Bologna nel 2026I The Strokes torneranno a esibirsi dal vivo in Italia sabato 17 ottobre 2026, con un appuntamento esclusivo fissato presso l’Unipol Arena di... Contenuti di approfondimento The Strokes: UFFICIALE in concerto il 17 ottobre a Bologna. UNICA DATA ITALIANA. Tutte le info e bigliettiReduci dal trionfo al Coachella, The Strokes annunciano il Reality Awaits Europe 2026 e confermano un unico appuntamento live in Italia. L’evento segnerà il ritorno della band a sei anni dall’ultimo ... virginradio.it The Strokes a Bologna nel 2026: dai biglietti alla scaletta, tutto sul concerto eventoThe Strokes arrivano in concerto a Bologna il 17 ottobre 2026: scopri come acquistare i biglietti e tutte le anticipazioni su prezzi e scaletta del live. tag24.it