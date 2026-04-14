The Strokes tornano in Italia | un concerto a Bologna a ottobre

I The Strokes tornano in Italia con un concerto a Bologna, previsto per il 17 ottobre 2026. Questa sarà la prima esibizione della band nel paese dopo quindici anni dall’ultima volta. La data unica è stata annunciata ufficialmente e suscita grande attesa tra i fan italiani. La band si esibirà in un’unica data nel capoluogo emiliano, segnando il loro ritorno nel nostro paese dopo molto tempo.

A quindici anni di distanza di quindici anni dal loro ultimo concerto in Italia, The Strokes torneranno a esibirsi nel nostro Paese, per un’unica data a Bologna, prevista per il 17 ottobre 2026. La notizia arriva dopo la partecipazione della band, capitanata da Julian Casablancas, al primo weekend del Coachella 2026 e dopo l’annuncio del settimo album in studio del gruppo, intitolato Reality Awaits, in uscita il 26 giugno per Sony MusicRCA e anticipato dal singolo Going Shopping. La tournée porterà i musicisti newyorkesi in Nord America, Regno Unito, Europa e Giappone. Ad accompagnarli nella data nostrana saranno Fat White Family e Alex Cameron.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Strokes tornano in Italia: un concerto a Bologna a ottobre The Strokes tornano in Italia: data esclusiva a Bologna nel 2026I The Strokes torneranno a esibirsi dal vivo in Italia sabato 17 ottobre 2026, con un appuntamento esclusivo fissato presso l’Unipol Arena di... Leggi anche: I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Bologna: concerto l'8 giugno 2027 The Strokes tornano in Italia Dopo anni di attesa, la band simbolo dell’indie rock anni 2000 annuncia il suo ritorno: appuntamento il 17 ottobre 2026 all’Unipol Arena di Bologna, unica data italiana del tour. Un live che ha il sapore dell’evento: sul palco i Th - facebook.com facebook The Strokes, l’unica data italiana è a Bologna il 17 ottobre 2026 all'Unipol Arena: come e quando acquistare il biglietto x.com