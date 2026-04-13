I The Strokes annunciano il loro ritorno in Italia con un concerto previsto per sabato 17 ottobre 2026 presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L’evento sarà l’unica data italiana del loro tour e si svolgerà nella città di Bologna. La band si esibirà dal vivo dopo un periodo di assenza nel nostro paese.

I The Strokes torneranno a esibirsi dal vivo in Italia sabato 17 ottobre 2026, con un appuntamento esclusivo fissato presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La data bolognese rappresenta l’unico momento previsto per il Bel Paese nell’ambito della tournée mondiale Reality Awaits Europe 2026, che vedrà i musicisti newyorkesi protagonisti su palchi internazionali come la O2 Arena di Londra, lo Ziggo Dome di Amsterdam, l’Accor Arena di Parigi e il Red Rocks. L’annuncio arriva dopo il successo ottenuto dai membri della band durante il primo weekend al Coachella. Il tour globale, che ha inizio a giugno, include anche tappe in Giappone, Nord America e nel Regno Unito, oltre a partecipazioni come headliner in festival di rilievo quali il Summer Sonic, Outside Lands e Bonnaroo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Strokes tornano in Italia: data esclusiva a Bologna nel 2026

Geese: annuncio del primo concerto italiano a Milano nel 2026, data esclusiva a Unaltrofestival.I Geese, la band rock americana acclamata dalla critica per il loro album “Getting Killed”, si esibiranno a Milano il 19 agosto 2026.

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