Vanina 2 Un vicequestore a Catania la seconda stagione arriva su Canale 5 | data di inizio cast e trama

Su Canale 5 torna la seconda stagione di Vanina, la serie che vede Giusy Buscemi nel ruolo del vicequestore a Catania. La nuova stagione andrà in onda in prima serata e porta sullo schermo un nuovo capitolo delle avventure del personaggio interpretato dall’attrice. La produzione ha annunciato la data di inizio e il cast coinvolto nella serie.

Vanina 2 – Un vicequestore a Catania torna con una seconda stagione in prima serata su Canale 5. Giusy Buscemi torna a vestire i panni del vicequestore alla mobile di Catania in un nuovo imperdibile capitolo. Scopriamo la data di inizio, quante puntate, cast e trama. Al via da stasera, mercoledì 4 marzo 2026, in prima serata su Canale 5 la seconda stagione di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la serie tv con protagonista Giusy Buscemi. La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate su Canale 5, vede il vicequestore alla mobile di Catania Vanina Guarrasi ancora alle prese con i fantasmi del passato. Intanto il magistrato Paolo Malfitano è pronto a lasciare l'Antimafia di Palermo con lei, ma solo dopo aver arrestato Salvatore Fratta, l'ultimo degli assassini di suo padre ancora a piede libero.