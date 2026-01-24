Colpa dei sensi la nuova serie tv con Gabriel Garko in arrivo su Canale 5 | data di inizio cast e trama

Colpa dei sensi è la nuova serie tv in arrivo su Canale 5, con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La fiction, di genere drammatico, esplora le complesse dinamiche tra i protagonisti. La data di inizio, il cast completo e la trama saranno presto annunciati, offrendo agli spettatori un racconto intenso e coinvolgente. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla prossima produzione televisiva.

Colpa dei sensi è il titolo della nuova fiction con Gabriel Garko. Una serie drammatica che vede l'attore in coppia con Anna Safroncik. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda. Colpa dei sensi con Gabriel Garko: trama e quando in tv. Dopo aver mostrato di essere una coppia affiatata nel 2024 in " Se potessi dirti addio ", Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a recitare insieme in ' Colpa dei sensi'. La nuova fiction Mediaset, andrà in onda in tv con i primi due episodi venerdì 30 gennaio 2026, in prima serata, su Canale 5. Ma qual è la trama di Colpa dei sensi? Tutto ruota intorno alla storia di Davide che torna nella sua città natale Ancona per assistere il padre, morente, accusato in passato di uxoricidio.

