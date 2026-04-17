Il trailer finale di The Mandalorian e Grogu suggerisce che nel prossimo capitolo si cercherà di evitare un conflitto. Il film, previsto per il 20 maggio nei cinema italiani, continuerà la narrazione iniziata con la serie di Disney+. La pellicola riporterà sul grande schermo i personaggi principali e le vicende legate all’universo di Star Wars. I dettagli mostrati nel trailer indicano un’attenzione particolare alla volontà di mantenere la pace.

Il 20 maggio arriverà nei cinema italiani il film della saga di Star Wars che continua la storia iniziata nella serie targata Disney+. Disney e Lucasfilm hanno presentato al CinemaCon il final trailer dell'atteso film della saga di Star Wars intitolato The Mandalorian and Grogu. Il lungometraggio, in arrivo il 20 maggio nei cinema italiani, proseguirà infatti la storia iniziata con la serie tv prodotta per la piattaforma di streaming dello studio, mostrando un nuovo capitolo della storia del cacciatore di taglie. Cosa mostra il trailer finale del film di Star Wars Nel nuovo video promozionale del nuovo capitolo di Star Wars sono presenti molte scene d'azione, mostrando anche un esercito di droidi mercenari, Din Djarin che lotta contro una creatura simile a .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian & Grogu: nel final trailer si vuole evitare una guerra

The Mandalorian And Grogu - Final Trailer | Star Wars | May 22, 2026

Notizie correlate

The Mandalorian & Grogu, nel nuovo trailer c'è anche un volto famigliare di Clone WarsTantissima azione e scene spettacolari nel nuovo filmato che anticipa il ritorno della saga di Star Wars sul grande schermo diversi anni dopo...

The Mandalorian & Grogu: Il Trailer del Super Bowl preoccupa i fan di Star WarsGrogu conquista il Super Bowl, ma è polemica: cosa sta succedendo al nuovo film di Star Wars? Il ritorno di Star Wars sul grande schermo è...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: The Mandalorian and Grogu è il film Star Wars più corto degli ultimi 20 anni; The Mandalorian & Grogu, il box office piange: rischia gli incassi più bassi di Star Wars?; The Mandalorian and Grogu - Dal Cinemacon arriva il trailer finale che segna il ritorno di Star Wars al cinema; The Mandalorian and Grogu: tutto quello che devi sapere prima del film.

The Mandalorian & Grogu: nel final trailer si vuole evitare una guerraIl 20 maggio arriverà nei cinema italiani il film della saga di Star Wars che continua la storia iniziata nella serie targata Disney+. movieplayer.it

The Mandalorian and Grogu è il film Star Wars più corto degli ultimi 20 anniNelle ultime ore, è stata ufficialmente resa nota la durata di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film di Star Wars in uscita nelle sale. Si tratta del film più breve della saga degli ultimi 18 anni. msn.com

Il trailer finale di The Mandalorian and Grogu - facebook.com facebook