The Mandalorian & Grogu nel nuovo trailer c' è anche un volto famigliare di Clone Wars

Lucasfilm e Disney hanno pubblicato un nuovo trailer di The Mandalorian & Grogu, perché vogliono anticipare il ritorno della saga di Star Wars al cinema. Nel filmato si vede un volto noto di Clone Wars, che mette in allerta i fan. La clip mostra scene d’azione intense e effetti speciali sorprendenti. Sono presenti numerosi dettagli nascosti, che richiamano l’universo di Star Wars e i suoi personaggi più amati.

Tantissima azione e scene spettacolari nel nuovo filmato che anticipa il ritorno della saga di Star Wars sul grande schermo diversi anni dopo L'Ascesa di Skywalker, gli easter egg presenti sono numerosi Lucasfilm e Disney hanno finalmente pubblicato un nuovo trailer di The Mandalorian & Grogu. Si tratta del primo full trailer del film rilasciato dopo il breve teaser trailer dello scorso settembre. E anche se questo filmato continua a non svelare troppo, ci offre sicuramente un'idea più chiara di cosa aspettarci dalla prossima grande avventura di Din Djarin e Grogu, compreso il debutto in live-action di un personaggio di The Clone Wars.