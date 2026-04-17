The Dog Stars | Ridley Scott ci trascina in un futuro post-apocalittico con Jacob Elordi e Josh Brolin

Durante la presentazione di 20th Century Studios al CinemaCon di Las Vegas, il regista Ridley Scott ha mostrato il primo trailer di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, un thriller ambientato in un futuro post-apocalittico. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Peter Heller e vede nel cast Jacob Elordi e Josh Brolin. La pellicola si concentra su un mondo distrutto e sulla lotta per la sopravvivenza.

La storia è incentrata su Hig (Jacob Elordi), un giovane pilota che vive in un isolamento vigilato insieme a Bangley (Josh Brolin), un ex militare esperto di tattiche di difesa. In un mondo devastato e silenzioso, i due hanno costruito un precario equilibrio, interrotto bruscamente da una misteriosa trasmissione radio captata da Hig. Questo segnale, una voce dall’ignoto, spingerà il pilota ad avventurarsi oltre i confini sicuri della sua base, in un viaggio alla ricerca di una speranza che molti considerano ormai estinta. Dopo il successo di Gladiator II, Scott si affida a una sceneggiatura firmata da Mark L. Smith (The Revenant) per esplorare territori più intimi e psicologici.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Dog Stars: Ridley Scott ci trascina in un futuro post-apocalittico con Jacob Elordi e Josh Brolin Notizie correlate Dog Stars: primo sguardo a Jacob Elordi e Josh Brolin nel post-apocalisse di Ridley ScottAnche Margaret Qualley nella pellicola post-apocalittica firmata da Ridley Scott ispirata al romanzo sci-fi di Peter Heller. Dog Stars: Jacob Elordi e Josh Brolin affrontano la fine del mondo nel trailer del thriller Ridley ScottIl CinemaCon ci regala il trailer della nuova incursione fantascientifica di Ridley Scott che ci mostra un mondo post-apocalittico in cui non esiste... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: The Dog Stars: prime immagini del nuovo film di Ridley Scott, tra pandemia e speranza; Dog Stars: primo sguardo a Jacob Elordi e Josh Brolin nel post-apocalisse di Ridley Scott; The Dog Stars, reazioni spietate: Quand'è che si ritira Ridley Scott?; The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine: Jacob Elordi nel primo trailer del nuovo film di Ridley Scott. The Dog Stars, Ridley Scott preferisce il post-apocalittico alla pensione (trailer e data di uscita)Lo avevamo seguito fino a Tokyo per scoprire il tanto atteso Gladiator II, dopo il quale a lungo Ridley Scott era tornato a far parlare di sé per i ... ciakmagazine.it The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, trailer e uscita del film di Ridley ScottLeggi su Sky TG24 l'articolo The Dog Stars – Le stelle dopo la fine, trailer e uscita del film di Ridley Scott ... tg24.sky.it Durante la loro straordinaria presentazione al CinemaCon, i Walt Disney Studios hanno presentato in anteprima il primo trailer ufficiale del prossimo film di fantascienza post-apocalittico della 20th Century Studios, The Dog Stars, tratto dall’omonimo romanzo - facebook.com facebook Rilasciato il trailer di The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott girato in Italia e tratto dal romanzo di Peter Heller. x.com