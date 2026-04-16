Dog Stars | primo sguardo a Jacob Elordi e Josh Brolin nel post-apocalisse di Ridley Scott

Nel nuovo film di Ridley Scott, ambientato in un mondo post-apocalittico, sono presenti attori come Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley. La pellicola si ispira a un romanzo di fantascienza scritto da Peter Heller. Le riprese hanno portato alla scena attori di diverse generazioni, e il film si concentra su un ambiente distrutto e le vicende dei personaggi che vi sopravvivono.

Anche Margaret Qualley nella pellicola post-apocalittica firmata da Ridley Scott ispirata al romanzo sci-fi di Peter Heller. Le immagini di Dog Stars - Guidati dalle stelle offrono un primo sguardo al nuovo film di Ridley Scott ambientato dopo una catastrofe e interpretato dalle star Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce e Benedict Wong. La pellicola, anticipata dalle immagini diffuse da Esquire Magazine, è tratta dal romanzo di Peter Heller adattato per lo schermo dallo sceneggiatore Mark L. Smith. Pane per i denti di Ridley Scott, che ha rivisitato più e più volte il genere fantascientifico, spesso con risultato eccellenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dog Stars: primo sguardo a Jacob Elordi e Josh Brolin nel post-apocalisse di Ridley Scott Notizie correlate Infanzia di Josh Brolin – attore si racconta in autobiografiaQuando guardiamo alle celebrità, spesso pensiamo a quanto sia facile per loro avere tutto. Perché “Il Gladiatore” di Ridley Scott rimane ancora oggi un capolavoro?C’è un momento particolare del cinema di Ridley Scott che ci ricorda perché amiamo così tanto l’epica: una mano di un uomo sconosciuto si muove...