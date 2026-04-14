Donald Trump cancella il post virale e cambia versione | Facevo il medico non Dio

Il presidente ha rimosso da social una foto che lo mostrava vestito come Gesù Cristo mentre assisteva un anziano malato. La pubblicazione aveva suscitato molte reazioni tra gli utenti e i media. In seguito, ha pubblicato una nuova versione dell’immagine, accompagnata da una frase in cui affermava di essere solo un medico, non una figura divina. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e commentatori online.

Il presidente Donald Trump ha cancellato un’immagine controversa pubblicata sul suo profilo Truth Social che lo ritraeva in abiti simili a quelli di Gesù Cristo mentre guariva un anziano malato. Il post, che ha scatenato forti critiche soprattutto da parte di esponenti cristiani conservatori, è scomparso dalla piattaforma nella mattinata di ieri, con i link diretti che ora rimandano a una schermata di caricamento infinito. L’immagine era stata pubblicata domenica sera insieme a un lungo attacco contro Papa Leone XIV, che aveva criticato l’operazione militare Epic Fury. La raffigurazione mostrava Trump con indosso una tunica bianca e una.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Donald Trump cancella il post virale e cambia versione: “Facevo il medico, non Dio” Leggi anche: “Il primo pensiero è stato: mio Dio, è Dobby in versione cane”: la somiglianza tra un cucciolo e l’elfo di Harry Potter diventa virale su Tiktok Il pinguino nichilista, da meme virale su TikTok al post di Trump in Groenlandia: ma c’è un erroreIl meme del pinguino nichilista, ispirato a un documentario del 2007 di Werner Herzog, spopola sui social. Donald Trump BRAGS ABOUT HIS DEMENTIA BEING TESTED Donald Trump si crede papa e sembra voler spodestare papa Leone XIV. Lo fa con un lungo post sul suo social Truth in cui definisce il pontefice un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”. Di Salvatore Cannavò - facebook.com facebook Dopo l’attacco di Donald Trump al Papa, tanti sono stati gli interventi a difesa del Pontefice da parte del mondo politico italiano. “Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo padre. Il Papa è il capo della chiesa cattolica, ed è giusto x.com