Tesori geologici a Genova | il Mineralshow svela 80 rarità mondiali

Nel cuore del Porto Antico di Genova, il Mineralshow si terrà il 25 e 26 aprile, giunto alla ventiquattresima edizione. L’evento presenta una vasta esposizione di pietre tagliate, minerali fossili e altri tesori geologici provenienti da tutto il mondo. Questo appuntamento offre l’opportunità di ammirare circa 80 rarità, alcune delle quali sono considerate tra le più rare a livello mondiale.

Il cuore del Porto Antico genovese si prepara a ospitare, nei giorni di sabato 25 e domenica 26 aprile, la ventiquattresima edizione del Mineralshow, l’evento dedicato all’esposizione di pietre tagliate e minerali fossili. La manifestazione avrà luogo presso il Centro Congressi situato ai Magazzini del Cotone, aprendo le porte ai visitatori dalle ore 9:30 fino alle 19:00. Qualità e selezione: il valore della collezione specialistica. Lontano dalle grandi fiere generiche, questa rassegna si è consolidata nel tempo come un punto di riferimento per i conoscitori di mineralogia in Italia, puntando tutto su un rigore qualitativo che definisce l’intero percorso espositivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesori geologici a Genova: il Mineralshow svela 80 rarità mondiali Notizie correlate Vulcani di fango: studio italiano svela segreti geologici di Nirano.Vulcani di Fango al Microscopio: Fiorano Diventa Centro di Ricerca Geologica Le Salse di Nirano, un’area unica nel cuore della provincia di Modena,... Genova si apre: 780 siti, 175 gradini e tesori nascostiIl patrimonio culturale della Liguria si apre al pubblico in un’occasione straordinaria che coinvolge Genova e le province limitrofe.