Genova si apre | 780 siti 175 gradini e tesori nascosti

A Genova, centina70 siti e 175 gradini sono accessibili al pubblico in un evento speciale che coinvolge anche le province vicine. La città mette a disposizione dei visitatori numerosi luoghi di interesse storico e culturale, tra cui chiese, musei e scalinate antiche. Questa iniziativa mira a far conoscere il patrimonio nascosto e le bellezze meno note della regione.

Il patrimonio culturale della Liguria si apre al pubblico in un’occasione straordinaria che coinvolge Genova e le province limitrofe. Tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, il Fai organizza la sua trentaquattresima edizione delle Giornate di Primavera, proponendo l’accesso a siti spesso poco valorizzati. L’iniziativa conta su una rete capillare di volontari e apprendisti ciceroni per guidare i visitatori attraverso luoghi storici e naturali del territorio. La mappa interattiva dei siti disponibili rivela una distribuzione geografica ampia: dalla Lanterna genovese alle abbazie costiere, fino ai borghi dell’imperiese e dello spezzino. I dati indicano che l’intera iniziativa nazionale comprende 780 luoghi in 400 città, ma è nella regione ligure che la densità di offerte culturali appare particolarmente significativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

