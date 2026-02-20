Vulcani di fango | studio italiano svela segreti geologici di Nirano

Un team di ricercatori italiani ha scoperto che le particelle di fango delle Salse di Nirano si muovono in modo diverso rispetto ad altri vulcani di fango nel mondo. La causa di questa differenza risiede nelle caratteristiche specifiche del terreno e nelle condizioni geologiche locali. Durante le analisi, gli scienziati hanno osservato come le emissioni di gas e le deformazioni del suolo si comportino in modo particolare in questa zona. Un nuovo impianto di monitoraggio permette di studiare più da vicino queste attività, offrendo dati preziosi per la ricerca.

Vulcani di Fango al Microscopio: Fiorano Diventa Centro di Ricerca Geologica. Le Salse di Nirano, un'area unica nel cuore della provincia di Modena, sono al centro di un importante progetto scientifico nazionale che mira a comprendere meglio le dinamiche dei vulcani di fango e a sviluppare sistemi di monitoraggio più efficaci. Ricercatori di diverse università italiane e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) presentano stasera a Fiorano Modenese i risultati di tre anni di studi, sottolineando il valore di questo sito non solo come attrazione turistica, ma anche come laboratorio naturale di rilevanza internazionale.