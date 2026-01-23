Terremoto oggi a Catanzaro scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta | evacuati uffici e scuole

Oggi a Catanzaro si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta, alle ore 15. Secondo i dati dell'INGV, l'evento sismico ha portato all’evacuazione di uffici e scuole nella zona. Gli esperti stanno monitorando la situazione e verificando eventuali danni o rischi per la sicurezza pubblica.

Secondo i rilievi dell'INGV, un sisma di magnitudo 3.8 della scala Richter ha colpito la provincia calabrese alle ore 15.20 con epicentro a Serrastretta. Il terremoto è stato avvertito al punto che alcuni uffici e alcune scuole sono state evacuate a scopo precauzionale.

