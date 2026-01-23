Terremoto oggi a Catanzaro scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta | avvertita in Calabria

Oggi a Catanzaro si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta. Secondo i dati dell’INGV, il sisma è stato avvertito in diverse zone della Calabria alle ore 15. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di mantenere la calma.

Secondo i rilievi dell'INGV, un sisma di magnitudo tra 3.8 della scala Richter ha colpito la provincia calabrese alle ore 15.20 con epicentro a Serrastretta.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

