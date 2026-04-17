Terremoto Netflix il cofondatore Reed Hastings lascia il timone | crollano le azioni

Dopo quasi tre decenni dalla sua fondazione, Netflix ha annunciato che il cofondatore Reed Hastings lascerà la guida dell’azienda e non si candiderà alle prossime elezioni del consiglio di amministrazione. La decisione ha provocato un calo delle azioni della società, suscitando reazioni nel mercato finanziario. Hastings ha ricoperto il ruolo di CEO dal 1997 e ha contribuito alla crescita del servizio di streaming nel corso degli anni.

Importanti cambiamenti a Netflix. Dopo quasi 30 anni dalla sua fondazione, il cofondatore Reed Hastings ha deciso di lasciare la guida dell'azienda e di non riproporsi alle prossime elezioni del consiglio di amministrazione. La sua intenzione, infatti, è quella di dedicarsi ad altro. Una scelta voluta oppure obbligata? La lettera di Hastings. Wilmot Reed Hastings Jr. è una delle anime di Netflix, azienda che ha guidato per quasi tre decenni trasformandola da un servizio di noleggio DVD per posta in un colosso mondiale dello streaming. In una lettera inviata giovedì scorso dalla società agli investitori si legge che Hastings non ha intenzione di ricandidarsi alle elezioni per i vertici dell'azienda che si terranno a giugno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terremoto Netflix, il cofondatore Reed Hastings lascia il timone: crollano le azioni Notizie correlate Netflix in caduta in Borsa: il cofondatore Reed Hastings annuncia l’addioABBONATI A DAYITALIANEWS Il titolo perde terreno dopo la notizia La decisione di Reed Hastings di lasciare definitivamente Netflix ha innescato una... Reed Hastings lascia Netflix, sprofonda titolo in borsaStreaming L’uscita dal cda del presidente segna la fine di un’era per il colosso delle piattaforme. Aggiornamenti e dibattiti Terremoto Netflix, cofondatore Reed Hastings lascia il timone: crollano le azioniIn una lettera inviata agli investitori è stato annunciato che Hastings non si ricandiderà alle elezioni per il consiglio di amministrazione ... ilgiornale.it Il cofondatore di Netflix lascia l'azienda dopo 30 anni. E il titolo crolla in borsa (-9%)Il cofondatore Reed Hastings lascerà il consiglio di amministrazione di Netflix a giugno. Il titolo crolla del 9% in pre-market dopo guidance Q2 sotto le attese e l’annuncio dell’addio del fondatore. msn.com