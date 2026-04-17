Netflix in caduta in Borsa | il cofondatore Reed Hastings annuncia l’addio

Il titolo di Netflix ha registrato un forte calo in Borsa dopo che il cofondatore Reed Hastings ha annunciato che lascerà definitivamente l'azienda. La notizia ha provocato una giornata negativa per le azioni della società, portando a una perdita di terreno evidente sul mercato azionario. La decisione di Hastings di lasciare il ruolo ha avuto ripercussioni immediate sui titoli della compagnia, causando una giornata complicata per gli investitori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il titolo perde terreno dopo la notizia. La decisione di Reed Hastings di lasciare definitivamente Netflix ha innescato una giornata nera a Wall Street. Dopo l’annuncio, il titolo ha registrato un calo superiore al 9% nelle contrattazioni after-hours, alimentato anche da previsioni di crescita considerate troppo prudenti dagli investitori. L’uscita di scena di Hastings. Già presidente del consiglio di amministrazione senza incarichi operativi, Hastings ha scelto di non ricandidarsi per un nuovo mandato, ufficializzando così il suo ritiro dopo l’assemblea annuale prevista a giugno. Fondatore insieme a Marc Randolph, è stato il protagonista della trasformazione dell’azienda, da semplice servizio di noleggio DVD a leader globale dello streaming.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Netflix in caduta in Borsa: il cofondatore Reed Hastings annuncia l’addio Notizie correlate Netflix: il co-fondatore Reed Hastings dice addio all'azienda dopo 29 anniL'imprenditore uscirà definitivamente dal consiglio di amministrazione nel mese di giugno per dedicarsi alle sue attività imprenditoriali e... Leggi anche: Netflix, co-fondatore Reed Hastings lascia a giugno dopo 29 anni Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Netflix, Hastings lascia e il titolo sprofonda in Borsa; Netflix affonda a Wall Street (-11,5%) dopo l'annuncio di Hastings. Netflix ha perso più del 10 per cento in borsa per le dimissioni del co-fondatore e presidente Reed HastingsVenerdì il prezzo delle azioni della piattaforma di streaming Netflix è sceso di più del 10 per cento in borsa. La ragione principale è che giovedì sera il co-fondatore e presidente Reed Hastings ha d ... ilpost.it Netflix crolla in Borsa dopo l’uscita di scena di HastingsNetflix cambia guida: l’uscita di Reed Hastings pesa su Borsa e strategie Chi: il presidente e co-fondatore di Netflix Reed Hastings, 65 anni. Cosa: l ... assodigitale.it Netflix ha annunciato l'imminente addio del suo fondatore, Reed Hastings, dopo il prossimo giugno. Immediata la reazione della borsa, con il crollo del prezzo delle sue azioni. Attualmente presidente del consiglio di amministrazione senza ruoli esecutivi, H - facebook.com facebook Netflix, in uscita il co-founder Reed #Hastings. La pubblicità verso i 3 miliardi di dollari nel 2026 #Netflix #streaming engage.it/media-industry… x.com