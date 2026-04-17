reed hastings lascia netflix sprofonda titolo in borsa

Reed Hastings, presidente e cofondatore di Netflix, ha annunciato che non si ricandiderà alla scadenza del suo mandato a giugno. La società, quotata sul Nasdaq e negoziata anche su Piazza Affari, ha visto una significativa discesa del titolo azionario in seguito alla comunicazione. La decisione di Hastings di lasciare la guida coincide con un momento di forte attenzione da parte del mercato verso la società.

Streaming L’uscita dal cda del presidente segna la fine di un’era per il colosso delle piattaforme. Conti trimestrali sopra le attese, ma non basta: l’outlook per il secondo trimestre delude Streaming L’uscita dal cda del presidente segna la fine di un’era per il colosso delle piattaforme. Conti trimestrali sopra le attese, ma non basta: l’outlook per il secondo trimestre delude Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Il presidente e cofondatore di Netflix, Reed Hastings alla scadenza del suo mandato a giugno non si ricandiderà e la sua ‘creatura’, quotata sul Nasdaq ma negoziata anche a Piazza Affari sul segmento Global Equity Market di Borsa Italiana, sprofonda (-11% a 81,85 euro) nonostante i conti del primo trimestre in decisa crescita e sopra le attese.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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